Эксперты прокомментировали планы РФ на создание импортозамещения в рамках БРИКС

Страна может реализовывать свою промышленность через организацию проектов с дружественными странами.

Россия может реализовывать проекты по импортозамещению в рамках экономического сотрудничества со странами БРИКС. Такие планы прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что в сегодняшних реалиях полностью независимая промышленность невозможна, однако она будет хорошо функционировать в сотрудничестве со странами, заинтересованными в сохранении суверенных национальных отраслей, не готовых идти на уступки Запада. Как напомнили телеграмеры, такую политику в 60-х годах прошлого века реализовывали сами европейцы за счет создания компании Airbus, независимой от США И СССР.

Наиболее вероятными кандидатами на сотрудничество в таком формате эксперты считают Иран и Аргентину.

Ранее эксперты прокомментировали слухи о закрытии партии "Яблоко".

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