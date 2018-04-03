Подписан закон о прямых платежах в ЖКХ: в Петербурге похожая система уже работает

Россияне смогут договариваться с ресурсоснабжающими организациями без участия управляющих компаний. Кроме того, жильцы будут получать более простые и понятные платежки от РСО.

Владимир Путин одобрил изменения в Жилищный кодекс РФ, позволяющие жильцам многоквартирных домов работать напрямую с ресурсоснабжающими организациями. Сегодня, 3 апреля 2017 года, президент подписал закон, который фактически уберет управляющие компании из цепочки оплаты коммунальных тарифов. Теперь каждый дом, жильцы которого на общем собрании решат отказаться от услуг УК в этой сфере, будет получать счета напрямую от РСО. Эксперты считают, что новая система сделает отрасль ЖКХ более прозрачной. Управляющие компании не смогут увеличивать суммы в платежках без объяснения причин, а поставщики ресурсов перестанут бояться задержек оплаты со стороны недобросовестных организаций.

Очевиден и еще один плюс реформы ЖКХ: в ближайшем будущем россияне начнут получать квитки за коммуналку в виде единого листка со счетом от РСО. Никаких 6 бумажек с разными цифрами, каждую из которых нужно проверять и перепроверять. Кстати, в Санкт-Петербурге уже существует подобная система. В городе работает ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство": жильцы домов, которые обслуживает центр, получают 1 счет 1 раз в месяц на розовом квитке. По данным портала "Городская среда Петербурга", сборы коммунальных платежей в таких объектах составляют 98%. А поставщики ресурсов при этом получают плату за свои услуги напрямую, и у них нет необходимости печатать дополнительные квитанции за счет собственников.

Генеральный директор ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" Михаил Корягин отмечает, что его команда реализовала принцип прямых договоров в комплексной модели.

Это, так называемое, расщепление денежных средств, согласно целевому использованию. То есть денежные средства, которые житель оплачивает по розному счету, поступает на счет в ВЦКП и дальше уже расщепляются, согласно сумме в платежном платеже. Генеральный директор ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" Михаил Корягин

По словам руководителя ГУП ВЦПК, подобная схема успешно работает, к примеру, в Кировском районе города. Здесь ВЦПК плотно работает с ресурсоснабжающей организацией ТГК-1.

Для людей ничего не изменилось. Житель по-прежнему получает платежный документ, но в нем есть разделение о том, что за тепловую энергию и за горячее водоснабжение деньги уходят в ТГК. А остаток средств расщепляется по договору с управляющей компанией. Основная задача данной системы - это борьба с кредиторской задолженностью на рынке. Но опять же, из-за того, что у нас в 98% договоров применяется комплексная модель, и собираемость по данной модели составляет более 97% по городу, в принципе для текущей работы РСО и управляющей компании принцип прямых договоров не актуален. Генеральный директор ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" Михаил Корягин

Напомним, что Владимир Путин лично инициировал реформирование существующей системы ЖКХ. Еще в 2017 году он заявил, что управляющие компании не должны единолично контролировать финансовые потоки, соединяющие жильцов и РСО.

Узнать больше о деятельности ВЦКП в Санкт-Петербурге можно на сайте https://www.kvartplata.info/.