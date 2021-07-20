Законность запрета на смену УК в Петербурге проверит Генпрокурор РФ

Поводом запроса стали массовые жалобы председателей ТСЖ Северной столицы и жителей многоквартирных домов.

К Генпрокурору РФ Игорю Краснову обратился депутат Госдумы Михаил Романов и попросил проверить законность запретов судебными приставами на смену управляющей компании (УК) в Петербурге. Об этом пишет "РБК Петербург", ссылаясь на помощника депутата.

Поводом запроса стали массовые жалобы председателей ТСЖ Северной столицы и жителей многоквартирных домов. При этом ресурсоснабжающие организации отказывают им в обслуживании.

В Петербурге в одном из районов в такую ситуацию попали 98 многоквартирных домов, где живут тысячи людей. ТСЖ одного из домов выиграла несколько судов по искам к судебным приставам-исполнителям, но ГЖИ не приняло это к сведению и так и не внесла необходимые для разрешения ситуации изменения в Реестр. При этом везде дома фактически не обслуживаются: гниют водопроводные трубы, коммуникации отопления, нет ремонта в подъездах, не поверяются счетчики тепла, растрескавшиеся оконные рамы не меняются и не ремонтируются. Михаил Романов, депутат Госдумы

Необоснованными отказы судов ТСЖ по смене УК в случае, если УК имеет задолженность перед подрядными организациями, считает и президент Ассоциации Петербурга собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова.

Наличие долгов не может являться основанием для запрета смены управляющей организации. Поставщики должны требовать ликвидации задолженности с должников: если с жильцами заключены прямые договора – то с них, а если плательщиком выступает УК – то с нее как юрлица, вне зависимости от того, управляет она в данный момент домом или нет. Гульнара Борисова, президент Ассоциации Петербурга собственников жилья и их объединений

Ранее мы рассказывали о том, что петербургское ТСЖ получило штраф за неполную информацию адвокату.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)