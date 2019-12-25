Петербургское ТСЖ получило штраф за неполную информацию адвокату

За неполноту предоставленной адвокату информации назначен штраф.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле адвокатом в целях оказания квалифицированной юридической помощи доверителю направлен запрос в ТСЖ "Клубный дом Малая 6".



Запрос был получен. Однако проверка прокуратуры показала, что руководством товарищества предоставлен адвокату неполный ответ.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.39 КоАП РФ (отказ в предоставлении информации). Теперь ТСЖ должно оплатить штраф.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверила квартиры для детей-сирот.

Фото: Piter.TV

