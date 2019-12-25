Владимир Путин одобрил отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

На данный момент комиссия составляет до 2%.

Отмена банковская комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) может быть полезной, поскольку уменьшит платежи россиян. Об этом сообщил ТАСС 18 февраля.

Во вторник российские лидер Владимир Путин поддержал идею депутатов о запрете комиссии во время оплаты услуг ЖКХ. Идею активно обсуждали в партии "Единая Россия". Платеж за ЖКХ чиновники считают обязательным платежом и напоминают, что за оплату налогов комиссия не взимается. Отмечается, что инициатива будет непростой, поскольку для банков комиссия – заработок. Для осуществления инициативы предстоит провести множество обсуждений и найти выход, но не повышать тарифы.

На данный момент комиссия составляет до 2% для россиян при любом способе оплаты.

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