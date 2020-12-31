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Путин поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и пожелал выздоровления всем заболевшим

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Он с сожалением рассказал о том, что эпидемию в России победить так и не удалось.

Президент России Владимир Путин поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и мужественный труд, а также пожелал выздоровления всем заболевшим.

Глава государства отметил, что многие россияне встречают новый год не с родными дома, а в больницах.

От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее.

Владимир Путин, президент России

Он с сожалением рассказал о том, что эпидемию в России победить так и не удалось, хоть борьба с ней "не прекращается ни на минуту". По словам Путина, врачи, медсёстры, экипажи скорой помощи продолжают трудиться — и будут делать это даже в новогоднюю ночь.

Ранее Путин назвал уходящий год трудным.

Видео: YouTube / Первый канал

 

Теги: новогоднее поздравление, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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vladantonin
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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