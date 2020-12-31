Путин поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и пожелал выздоровления всем заболевшим

Президент России Владимир Путин поблагодарил врачей за борьбу с пандемией и мужественный труд, а также пожелал выздоровления всем заболевшим.
Глава государства отметил, что многие россияне встречают новый год не с родными дома, а в больницах.
От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее.
Владимир Путин, президент России
Он с сожалением рассказал о том, что эпидемию в России победить так и не удалось, хоть борьба с ней "не прекращается ни на минуту". По словам Путина, врачи, медсёстры, экипажи скорой помощи продолжают трудиться — и будут делать это даже в новогоднюю ночь.
Ранее Путин назвал уходящий год трудным.
Видео: YouTube / Первый канал
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