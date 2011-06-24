Путин отметил вклад Москвиной в развитие фигурного катания

Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание легендарному петербургскому тренеру по фигурному катанию Тамаре Москвиной по случаю её 85-летия. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал юбиляра выдающимся спортсменом, наставником и творцом. Он подчеркнул, что её многолетняя тренерская работа заслуживает особого признания, а многие из нескольких поколений её учеников стали настоящими мировыми звёздами. Путин также отметил, что творческий настрой Москвиной по-прежнему востребован и пользуется авторитетом в спортивной среде. В завершение он пожелал Тамаре Николаевне здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Тамара Москвина — заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР, воспитавшая множество выдающихся фигуристов, включая олимпийских чемпионов и призёров мировых первенств.

Ранее Путин заявил, что западные политики слепо верят в собственную безнаказанность, но она может обернуться трагедией.

Фото: сайт Кремля