Путин осмотрел выставку к 120-летию российского парламента в Петербурге

Президент Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко изучили историческую экспозицию в Таврическом дворце перед началом масштабного заседания российских законодателей. Глава государства прибыл на мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании. Перед официальным выступлением он вместе с Матвиенко ознакомился с архивными материалами, посвященными 120-летию отечественного парламентаризма.

Экскурсию для высокопоставленных гостей провел руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Он подробно рассказал об основных этапах исторического развития законодательной власти в стране. Российская двухпалатная парламентская система начала свою работу 27 апреля 1906 года. В Петербурге проходят профильные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате.

