Путин: российские могут осваивать мировые рынки, начиная со стран СНГ, ШОС, БРИКС

Президент попросил Агентство стратегических инициатив ежегодно проводить конкурс лучших новых отечественных брендов на полях форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании могут начинать освоение мировых рынков со стран СНГ, ШОС и БРИКС. Такую стратегию глава государства предложил в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Вы знаете, что все делается постепенно, step by step. Начнем с ближайших соседей, со стран СНГ, потом страны ШОС, БРИКС. Рынок невероятно большой, колоссальный. Владимир Путин, президент РФ

Также Путин напомнил, что он попросил Агентство стратегических инициатив ежегодно проводить конкурс лучших новых отечественных брендов на полях мероприятия, приглашая к участию в форуме малое и среднее предпринимательств. Большая часть населения планеты живут на территории стран БРИКС, добавил президент.

Ранее Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте.

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