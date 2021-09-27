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Путин назвал "мрачноватой" шутку Жириновского о смехе перед арестом

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Глава РФ присоединился к обсуждению между Жириновским и Мироновым.

Российский президент Владимир Путин назвал мрачноватыми слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который пошутил об арестах. Слова главы государства опубликовал телеканал "Россия-1" в проекте "Москва. Кремль. Путин". Высказывание политика было сделано в рамках общения по видеосвязи с представителями парламентских фракций.

На одной стороне телемоста находился Владимир Жириновский, а также председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Они беседовали друг с другом в ожидании появления президента РФ. Миронов напомнил коллеге о том, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний". В ответ на это Жириновский заметил: "Последний перед арестом, в камеру идет последний".

Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите. Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший.

Владимир Путин, президент РФ

После этого глава РФ обменялся приветствиями с российскими политиками и передал слово для выступлений членам новой партии в Госдуме - "Новым людям".

Песков допустил введение ответственности за призывы к санкциям против РФ.

Видео: Youtube/Россия24

 

Теги: арест, владимир жириновский, владимир путин, шутка
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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