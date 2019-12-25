Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент отметил многонациональность и разнообразие культур в стране.

В основу развития будущей России лягут современные технологии. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" сказал президент Владимир Путин.

По словам главы государства, в современном мире появилась масса новых технологий, которые меняют или уже поменяли мир. К ним глава РФ отнес искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, а также образование.

В дополнение к своим словам Путин назвал Россию не просто страной, а "отдельной цивилизацей" с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий.

Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие

Владимир Путин

Ранее президент России провели совещение с главами регионов, во время которого поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Фото: Kremlin Pool