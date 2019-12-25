Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

В основу развития будущей России лягут современные технологии. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" сказал президент Владимир Путин.
По словам главы государства, в современном мире появилась масса новых технологий, которые меняют или уже поменяли мир. К ним глава РФ отнес искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, а также образование.
В дополнение к своим словам Путин назвал Россию не просто страной, а "отдельной цивилизацей" с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий.
Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие
Владимир Путин
Ранее президент России провели совещение с главами регионов, во время которого поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
Фото: Kremlin Pool
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