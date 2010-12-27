Путин дал поручения о проведении Петербургского международного юридического форума в мае 2020 года

В 2020 году Петербургский международный юридический форум станет юбилейным.

Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Петербургского международного юридического форума с 19 по 23 мая следующего года. Полный текст с распоряжением был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении четко указаны даты проведения ПМЮФ. Организатором мероприятия является Минюст. Охрану на форуме будут осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

Напомним, что Петербургский международный юридический форум пройдет в Северной столице уже в десятый раз. На его площадке обсуждают самые актуальные юридические вопросы и продвигают идеи модернизации права в условиях глобального прогресса.

Ранее мы сообщали, что Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя.

Фото: Piter.TV