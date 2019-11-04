Сухое не пьем: Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Штрафы для юридических лиц могут достигать полумиллиона рублей.

Россия приступает к практической реализации плана по борьбе с порошковым алкоголем, разработанного еще в середине "десятых". На этой неделе президент России Владимир Путин подписал законопроект, разработанный правительством. Нормативный акт ограничивает производство порошкового алкоголя в стране и фактически вводит запрет на его разработку. В частности, документ предусматривает штрафы до 20 000 рублей для частных лиц, до 50 000 рублей для должностных и до 500 000 рублей для юридических лиц.

Согласно закону штраф за производство порошковой алкогольной продукции составляет от 5 тыс. до 20 тыс. руб. При этом на должностных лиц штраф будет налагаться в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. РБК

Этот закон является логичным продолжением январского документа, который вводил понятие "порошкового алкоголя". В нем речь шла о термине "порошкообразная спиртовая продукция": на ее основе ликероводочные заводы производят жидкость, содержащую этиловый спирт. Ранее Роспотребнадзор признавал данное вещество опасным для здоровья человека. В частности, он вызывает более сильное опьянение и наносит ощутимый удар по слизистым в человеческом организме.

Видео: The daily conversation, National Geographic