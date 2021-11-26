Путин начал встречу с Пашиняном в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян начали отдельную встречу после того, как политики приняли участие в трехсторонних переговорах.

В пятницу, 26 ноября, помимо глав России и Армении в Сочи прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев. С ним глава РФ провел отдельные переговоры до начала трехсторонней встречи.

Все три лидера вместе обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также соблюдение достигнутых ранее договоренностей относительно обстановки в данном регионе.

Ранее в ходе переговоров с главой Азербайджана, Владими Путин сказал, что стратегическое партнерство двух стран развивается весьма успешно.

Видео: YouTube / Россия 24