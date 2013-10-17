Путин: Россия с тревогой и болью в сердце следит за событиями на Ближнем Востоке

Он подчеркнул, что Святая земля имеет сакральное значение для последователей крупнейших традиционных мировых религий.

Россия с тревогой и болью в сердце следит за событиями на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с редставителями всех основных религиозных конфессий страны.

Глава государства отметил, что Москва пристально следит "за трагической ситуацией на Святой земле". Он подчеркнул, что эта территория имеет сакральное значение для последователей крупнейших традиционных мировых религий.

Мы всегда будем чувствовать горечь невосполнимых потерь, понесенных страной в годы борьбы с международным терроризмом. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал межнациональное и межконфессиональное согласие основой государственности РФ.

Видео: kremlin.ru