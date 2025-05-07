Путин: Чавес был ярким лидером для всей Латинской Америки

По словам президента, Чавес был хорошим другом для России.

Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес был ярким лидером для всей Латинской Америки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

По словам главы государства, Чавес был хорошим другом для России. Он подчеркнул, что Мадуро успешно продолжает дело бывшего президента Венесуэлы.

У нас будет возможность поговорить по всем направлениям, которые я сейчас только что обозначил. Добро пожаловать, господин президент. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

Видео: krelin.ru