Путешественница из Петербурга не может вернуться домой после ДТП в ЮАР

Незадолго до отъезда девушка попала в аварию.

Путешественница Екатерина Кузьменко попала в серьезное ДТП в ЮАР. Девушка совершила кругосветное путешествие, но теперь не может вернуться домой. Об этом рассказала подруга пострадавшей Анна Толстых на своей странице в Instagram.

Екатерина отправилась в путешествие 1,5 года назад и должна быть вернуться в Петербург 4 марта. Однако 25 февраля недалеко от Кейптауна (столица ЮАР) она попала в аварию, когда переходила дорогу. Ближайшие 2 недели ей придется провести в кровати.

Вернуться на родину нет возможности, так как нельзя находиться в сидячем и полусидячем положении. На данный момент консульство и страховая компания не оказали никакой финансовой поддержки, при этом один день пребывания в медицинском центре стоит 15 тыс. рублей. Стоимость перелета, когда его разрешат врачи — 130 тыс. рублей. Подруга путешественницы выразила надежду, что помочь Екатерине Кузьменко удастся совместными усилиями.

Фото: @vladlenaprotiv / Instagram