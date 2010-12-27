КамАЗы проверили на прочность путепровод в Красном селе

Полностью строительство объекта планируют завершить к концу 2020 года.

Путепровод в Красном селе проверили на прочность. Груженые самосвалы проехали по дороге в районе проспекта Ленина, там ведется строительство транспортного обхода, сообщила 25 октября пресс-служба КРТИ.

Испытания проводились для того, чтобы проконтролировать состояние главных несущих элементов путепровода и выявить особенности работы основных конструкций. Кроме того, проверяли соответствие работы проектных параметров и расчетов, возможности дальнейшей эксплуатации сооружения под нагрузкой.

В испытаниях участвовали четыре груженых автосамосвала весом 39 т. каждый. Стоимость строительства путепровода по государственному контракту - 3,14 млрд рублей. Работы выполняются по заказу СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства", а подрядчиком выступило ЗАО "АБЗ-Дорстрой".

Транспортный обход разгрузит городскую улично-дорожную сеть Красного Села и решит вопрос транспортной доступности развивающихся районов на юге Петербурга. Общая протяженность трассы - 8,38 км, а путепровода - 150 метров. На новом участке движения будет 4-6 полос.

Планируется, что работы завершатся к концу 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов выберут нового подрядчика.

Фото: пресс-служба КРТИ