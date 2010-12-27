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Для реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов выберут нового подрядчика
Сегодня, 19:21
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Для реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов выберут нового подрядчика

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Предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства.

В Смольном расторгли государственный контракт  с ЗАО "Пилон", организация должна была реконструировать Гореловский и Лиговский путепроводы  в Красносельском районе Петербурга. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

Весной 2019 года организация остановила производство на объектах из-за финансовых трудностей в компании. Так как у подрядчика хорошая репутация, заказчик ни раз продевал начало процедуры расторжения контракта, однако реконструкция двух путепроводов так и не была продолжена, несмотря на своевременную оплату всех ранее выполненных работ.

Официально контракт расторгнут с 18 октября 2019 года, а уведомление об одностороннем отказе было опубликовано на сайте гос.закупок 24 сентября 2019 года. 

До декабря 2019 предстоит выбрать нового подрядчика для объекта. В КРТИ пообещали приложить все усилия, чтобы завершить работы как можно скорее. 

Готовность Гореловского путепровода оценивается в 57%, а Лиговского - на 8%. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что дорожная развязка в Кудрово приобретает новые очертания. 

Фото: пресс-служба администрации Петербурга 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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