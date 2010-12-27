Для реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов выберут нового подрядчика

Предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства.

В Смольном расторгли государственный контракт с ЗАО "Пилон", организация должна была реконструировать Гореловский и Лиговский путепроводы в Красносельском районе Петербурга. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Весной 2019 года организация остановила производство на объектах из-за финансовых трудностей в компании. Так как у подрядчика хорошая репутация, заказчик ни раз продевал начало процедуры расторжения контракта, однако реконструкция двух путепроводов так и не была продолжена, несмотря на своевременную оплату всех ранее выполненных работ.

Официально контракт расторгнут с 18 октября 2019 года, а уведомление об одностороннем отказе было опубликовано на сайте гос.закупок 24 сентября 2019 года.

До декабря 2019 предстоит выбрать нового подрядчика для объекта. В КРТИ пообещали приложить все усилия, чтобы завершить работы как можно скорее.

Готовность Гореловского путепровода оценивается в 57%, а Лиговского - на 8%.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что дорожная развязка в Кудрово приобретает новые очертания.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга