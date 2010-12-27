Дорожная развязка в Кудрово приобретает новые очертания

Окончательный проект будет представлен только в середине следующего года.

Управление федеральными дорогами на Северо-Западе и администрация Ленобласти определяют новую дорожную развязку между Кудрово и Мурманским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленобласти.

Планируется, что дорога появится недалеко от существующего съезда к торговому центру "МЕГА-ИКЕЯ". Строительство магистрали предполагает несколько этапов. Дорожникам придется реконструировать путепровод до ТЦ, который проходит над шоссе. Сам проект появится только к середине следующего года.

После того, как план строительства пройдет государственную экспертизу, заказчиком выступит ГКУ "Ленавтодор".

Ранее Piter.TV сообщил, что на трассе "Нарва" произошло ДТП с участием фургона и женщины.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти