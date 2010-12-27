На трассе "Нарва" произошло ДТП с участием фургона и женщины

По факту ДТП проводится проверка.

На трассе "Нарва" произошло ДТП с участием фургона и 33-летней женщины. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 22 октября. Около 18:30 гражданка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент 49-летний мужчина был за рулем фургона Ford Transit. В результате владелец транспортного средства не заметил пешехода и наехал на женщину.

Женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе мужчина располосовал своего друга и лег спать.

Фото: Piter.TV