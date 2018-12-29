На Дальневосточном появится территория здоровья и спорта

Пустырь благоустроят за три года.

В Невском районе Петербурга появится новый спортивно-оздоровительный центр. Пространство будет размещено на территории от Дальневосточного проспекта до проспекта Большевиков. Чиновники отмечают, что объект будет располагаться под открытым небом.

Строительство комплекса стало возможным благодаря поддержке программы "Твой бюджет". Автор проекта (Федор Лемешев) выиграл конкурс по финансированию. В рамках инициативы будет расчищен участок земли, созданы площадки, установлены тренажеры и обустроены дорожки.

Объект будет сдан в течение двух лет. Работы должны уложиться в три миллиона рублей.

Напомним, что "Лыжными стрелами" воспользовалось более 1600 тысяч петербуржцев.

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