Пункт назначения: как петербуржцы толкали аварийный автобус через границу

Туристы выехали из Петербурга на автобусе в Хельсинки, как вдруг под Выборгом в 10:30 транспорт задымился. После чего на МАПП "Торфяновка" около 14:30, окончательно заглох на первом шлагбауме.

Туристы выехали утром 1 мая из Санкт-Петербурга в Хельсинки в пассажирском автобусе на 45 мест. Из-за большой загруженности туристам пришлось добираться до Финляндии на аварийном автобусе.

Так, когда пассажиры впервые увидели свой автобус, они ужаснулись. Тем не менее, пути назад не было — были забронированы и куплены туда-обратно заранее.

Изначально он производил впечатление очень старого, одно из двойных стекол сзади было выбито (осталось одно), кондиционер трещал очень громко. Непонятно, как такое транспортное средство в принципе могли выпустить на маршрут. поделилась пассажирка Мария

Туристы выехали из Петербурга и уже под Выборгом в 10:30 автобус задымился — сзади повалил густой дым. Транспорт остановился на ремонт и примерно через час подъехал механик, который вроде бы починил автобус. Примерно через 20 километров пришлось остановиться снова, чтобы охладить двигатель. Водитель и дальше периодически останавливался с целью долить воды.

При этом было озвучено, что в принципе автобус может загореться. Но мы все же продолжали движение. рассказала Мария

И вот, автобус подъехал к российско-финской границе на МАПП "Торфяновку" около 14:30, где окончательно заглох на первом шлагбауме. Так как на пункте пропуска можно двигаться только вперед, пассажиры-мужчины вышли из автобуса и начали его толкать. Посмотреть на это вышли не только пограничники, но и вся многокилометровая очередь.

Однако таким образом пересечь границу тоже не получилось — пограничники подошли к транспорту и сказали, что пешком пересекать границу тоже нельзя. Однако транспортом это признать они тоже отказались.

Замену автобуса нам пообещали еще в 10 часов утра, как только мы сломались. Но в итоге на смену большому 45-местному автобусу только в 16 часов дня пришла маршрутка на 20 мест, которая не вместила в себя всех пассажиров. добавила Мария

Примечательно, что остальные пассажиры остались на границе. Им пришлось ждать заветную маршрутку около часа.

Мария поделилась, что в итоге туристы потеряли минимум шесть часов, которые провели без воды и еды в состоянии жуткого стресса. Часть людей уже поняла, что опоздали на свои самолеты и паромы — они развернулись и таможенники рассадили их на проходящие маршрутки до Петербурга.

Из 45 человек на свои рейсы успели порядка 12. Общее время из Петербурга в Хельсинки составило более 13 часов. прокомментировала пассажирка

Пассажиры пытались связаться с транспортной компанией "Скандинавия", которой принадлежит автобус.

Телефоны транспортной компании, по которым пытались выяснить хоть какую-то информацию о нашей судьбе, были либо недоступны, либо не отвечали, либо нас переадресовывали на те самые недоступные номера. поделилась девушка

Она также добавила, что пассажиры злополучного автобуса стояли на границе и никто не знал, что же делать дальше. Водитель жаловался, что ему за рейс не заплатят.

Примечательно, что туристам пришлось обратно возвращаться из Финляндии той же транспортной компанией. Автобус должен был отправиться 4 мая в 11 утра из Хельсинки, однако произошло это только в 15:30.

Пассажиров, чьи рейсы были на 17 часов, рассаживали на более позднее время.

На рейс в 20.00 в центре Хельсинки посадили людей, которые не бронировали места. И в итоге в аэропорту не хватило мест тем, кто билеты бронировал заранее. Люди опять оказались брошены на ночь глядя в аэропорту. негодует Мария

Уточняется, что туристы не могут вернуть свои деньги, поскольку транспортная компания не несет ответственности за опоздания на рейс.