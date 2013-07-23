Пулково возобновил работу и выполнил 100 рейсов

Петербургский аэропорт Пулково обслужил более 100 рейсов с момента возобновления работы после снятия ограничений. По состоянию на 13:00 на два и более часа задержаны 30 рейсов, с запасного аэродрома ожидают один борт.
В пресс-службе компании "ВВСС" отметили, что сотрудники аэропорта совместно с авиакомпаниями предпринимают все усилия для нормализации расписания.
Ранее мы сообщили о том, что суд обязал Аэрофлот выплатить петербуржцу почти 49 тысяч рублей за отмену рейса.
Фото: Piter.TV
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