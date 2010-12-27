Сергей Балуев прокомментировал слухи о закрытии издания "Город-812"

С 2008 года "Город-812" выпускался ООО "АЖУР-Инвест".

Петербургское издание "Город 812" находится в процессе "развода" с ООО "АЖУР-Инвест". Об этом рассказал главный редактор издания Сергей Балуев в прямом эфире программы "Место встречи – Невский 70".

Ранее известный публицист Михаил Золотоносов сообщил, что последний номер журнала "Город-812" выйдет 12 декабря. Главный редактор Балуев отметил в эфире Piter.TV, что этот заголовок был некорректным.

"Есть такой процесс развода с издателем АЖУРом ("АЖУР-Инвест"), с которым мы прожили 11,5 лет. Этот процесс не очень радостный для всех", —отметил Балуев.

Отметим, что Балуев никак не развеял слухи относительно того, будет ли выходить "Город 812" на бумаге или в режиме онлайн. По словам редактора, в настоящее время отношения между "Город 812" и ООО "АЖУР-Инвест" накалены.

"Есть предприятие, которые выпускает журнал "Город 812". Там работает штат, вот этим журналистам сказали, что "нам надо расстаться"... Михаил Золотоносов посчитал это некорректным высказыванием. Сейчас ситуация "трудовых отношений" подвешена. Проблема в том, что предприятие не ликвидируется", —рассказывает главный редактор.

Напомним, что "Город-812" выпускался ООО "АЖУР-Инвест" с 2008 года. Отметим, что 11 лет назад издание было на грани закрытия. В тот момент его спасло Агентство журналистских расследований.

Полная версия встречи с главным редактором Сергеем Балуевым.