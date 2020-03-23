Птенцов серых куропаток выпустили на волю в Лужском районе

Численность этих птиц, занесённых в Красную книгу, продолжает расти.

В понедельник, 23 марта, в охотничьих угодьях Лужского района выпустили стаю годовалых серых куропаток. Пернатые занесены в региональную Красную книгу, на них запрещено вести охоту. Об этом сообщил комитет по охране контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Куропаток выращивают в открытых вольерах в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды". Она реализуется уже 3 год подряд. Егеря надеются на быстрое возрождение птицы до численности охотничьего ресурса.

На данный момент в регионе насчитывается не более 1,5 тыс. особей. Тем не не менее, инспекторы Охотнадзора отмечают, что куропатки быстро адаптируются к условиям дикой природы.

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Видео: 47channel