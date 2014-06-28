Вице-губернатор Сергей Кропачев ответит на вопросы петербуржцев 23 июля

23 июля в 19:00 вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев проведет прямую линию с жителями города.
Сергей Кропачев курирует деятельность Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, а также Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Вопросы можно заранее направить через страницу вице-губернатора во "ВКонтакте" или по телефону 246-79-49.
Трансляция прямой линии будет доступна в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в официальном сообществе правительства Санкт-Петербурга во "ВКонтакте".
Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.
Фото: Piter.TV
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