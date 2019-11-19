В Госдуме нашли виртуальные лагеря подготовки протестных акций

Депутаты обсуждают, что же с этим можно сделать.

Протестующим нашли лагеря подготовки в нескольких российских регионах. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на членов Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны. Депутаты считают, что данные организации финансируются из-за рубежа. В них молодые люди обучаются созданию протестных акций.

На данный момент точное местонахождение лагерей не раскрывается. Предположительно они располагаются на Северном Кавказе, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Крыму, Калининграде и Омске. По словам парламентариев, некоторые подобные лагеря носят виртуальный характер.

В следующем году в Госдуму планируется внести законопроект о наказании, вплоть до лишения свободы, для организаторов протестных акций, прошедших обучение в таких "лагерях" прокомментировали депутаты newsru.com

Адвокаты считают, что чиновникам будет сложно доказать факт того, что активист обучался в подобном заведении. Проблема возникнет с доказательной базой.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Невском проспекте прошел пикет в поддержку крымских татар.