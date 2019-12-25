Петербург простился с Екатериной Дроновой на Малой сцене театра

Коллеги и зрители проводили Дронову в последний путь.

В Санкт-Петербурге состоялась гражданская панихида по заслуженной артистке России Екатерине Дроновой. Церемония прошла на Малой сцене Молодёжного театра на Фонтанке и длилась с десяти утра до полудня. Театр открыл двери для всех, кто хотел проводить актрису в последний путь, пишет РИА Новости.

Екатерина Дронова скончалась 21 сентября на 69-м году жизни после продолжительной болезни. В труппе Молодёжного театра она служила с 1989 года. Широкую известность ей принесли роли в сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Каменская" и "Чёрный ворон". В её фильмографии также картины "Операция "С новым годом!"" и "Утомлённые солнцем. Цитадель".

В 2008 году Дроновой присвоили звание заслуженной артистки России, а в 2022-м она была отмечена дипломом XX Международного театрального форума "Золотой витязь". Актриса вырастила дочь Анну Жамойду — выпускницу Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица.

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Фото: Piter.tv