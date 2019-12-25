Церемония прощания с телеведущим Максимом Сырниковым пройдет в Петербурге

По предварительным данным, похоронят Сырникова на Северном кладбище. Окончательные детали церемонии прощания будут объявлены позднее.
О смерти телеведущего ранее сообщил публицист Егор Холмогоров. Максим Сырников ушел из жизни в возрасте 60 лет. По информации источников, причиной смерти стало внезапное внутреннее кровотечение. Сообщается, что за несколько недель до этого он проходил лечение в больнице, после чего был выписан и вернулся домой.
Ранее в Петербурге умер легендарный фигурист, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.
Фото: Magnific
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