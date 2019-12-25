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Прощание с балериной Светланой Ефремовой прошло во вторник
Сегодня, 19:30
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smirenny

Прощание с балериной Светланой Ефремовой прошло во вторник

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Балерина и педагог ушла из жизни 19 июня.

Прощание с балериной Светланой Ефремовой прошло во вторник, 23 июня. Отпевание прошло в час дня в СЗГМУ имени Мечникова. Об этом сообщили в пресс-службе Михайловского театра. 

Прогребение прошло на Смоленском кладбище в 15:00.

Отмечается, что заслуженная артистка РСФСР танцевала на сцене Мариинского театра, однако значительная часть педагогической карьеры прошла в Михайловском театре. Светлане Ефремовой было 73 года.

Ранее мы писали, что умер народный артист СССР Николай Фадеечев.

Фото: пресс-служба Михайловского театра

Теги: светлана ефремова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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