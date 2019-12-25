Прощание с балериной Светланой Ефремовой прошло во вторник, 23 июня. Отпевание прошло в час дня в СЗГМУ имени Мечникова. Об этом сообщили в пресс-службе Михайловского театра.
Прогребение прошло на Смоленском кладбище в 15:00.
Отмечается, что заслуженная артистка РСФСР танцевала на сцене Мариинского театра, однако значительная часть педагогической карьеры прошла в Михайловском театре. Светлане Ефремовой было 73 года.
Ранее мы писали, что умер народный артист СССР Николай Фадеечев.
Фото: пресс-служба Михайловского театра
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