Прорыв трубы произошел на Светлановском проспекте

В связи с аварией временно ограничили движение транспорта на Светлановском проспекте от Светлановской площади в сторону улицы Орбели — закрыты две из трёх полос дороги около дома №19.

Утром в четверг, 16 мая, сотрудники петербургского Водоканала проводят аварийно-восстановительные работы после прорыва трубы на Светлановском проспекте, 19, сообщили в пресс-службе организации.

В связи с аварией временно ограничили движение транспорта на Светлановском проспекте от Светлановской площади в сторону улицы Орбели — закрыты две из трёх полос дороги около дома №19.Сейчас специалисты предприятия занимаются ликвидацией технологического нарушения на магистрали диаметром 250 мм. Несмотря на аварию, жители близлежащих домов обеспечены холодной водой.

Восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме. О ликвидации нарушения и возобновлении автомобильного движения в Водоканале сообщат дополнительно.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты "Водоканала" решили проблему подтопления подвалов на Большой Зелениной.

Фото: пресс-служба Водоканала