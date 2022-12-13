Пропавших в Красном море моряков из Петербурга нашли живыми

По словам жены капитана, на территории вод Йемена они подверглись нападению вооружённых людей с пулеметом.

Стало известно, что моряков, которые пропали в Красном море, нашли живыми. Об этом рассказала жена капитана, пишет 78.ru.

По ее словам, на территории вод Йемена они подверглись нападению вооружённых людей с пулеметом, но смогли от них уйти, получили несколько пуль в борту, но смогли укрыться на территории вод Эритреи, Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что всё хорошо.

Ранее на Финском заливе заметили лебедей. Птицы прилетели в Северную столицу, когда в регионе стало тепло.

Фото: piter.tv