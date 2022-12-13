Птицы прилетели в Северную столицу, когда в регионе стало тепло.

На Финском заливе заметили лебедей. Они снова вернулись в Петербург. Об этом сообщил в своем tg-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Птицы прилетели в Северную столицу, когда в регионе стало тепло. Огромную стаю заметили на всей акватории от Большой Ижоры до Лебяжьего.

Весь южный берег залива заселен лебедями. Прилетать отдельными группами они стали еще две недели назад, но сейчас огромная стая на всей акватории от Большой Ижоры до Лебяжьего. Пока север медленно отходит от зимы, должны они еще пожить у нас. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.tv: на Крестовском острове спасли маленького нерпенка.

Фото: Телеграм / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.