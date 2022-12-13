На Крестовском острове спасли маленького нерпенка

Детеныш не реагировал на внешние раздражители, поэтому его направили зверька на реабилитацию.

На Крестовском острове активисты спасли маленькую нерпу. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

Малыша ладожской кольчатой нерпы нашли в Гребном канале. Особь доставили в Центр помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный на территории "Водоканала" в Репино. Детеныш не реагировал на внешние раздражители, поэтому Основатели Фонда друзей балтийской нерпы направили зверька на реабилитацию.

Мы максимально стараемся не вмешиваться в естественный ход событий и внимательно следим за животными и изменением их состояния. Если они не нуждаются в помощи человека, то стараемся лишний раз их не беспокоить. Когда видим, что без помощи животным не обойтись, оперативно реагируем и забираем в центр для лечения и реабилитации. Вячеслав Алексеев, Фонд друзей балтийской нерпы

Теперь о малыше позаботятся специалисты. Они выяснят, чем болен нерпенок.

Ранее на Piter.tv: посетители "Севкабель Порта" заметили нерпу в Финском заливе.

Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга