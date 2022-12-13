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На Крестовском острове спасли маленького нерпенка
Сегодня, 17:33
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На Крестовском острове спасли маленького нерпенка

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Детеныш не реагировал на внешние раздражители,  поэтому его направили зверька на реабилитацию.

На Крестовском острове активисты спасли маленькую нерпу. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

Малыша ладожской кольчатой нерпы нашли в Гребном канале. Особь доставили в  Центр помощи редким видам морских млекопитающих, расположенный на территории "Водоканала" в Репино. Детеныш не реагировал на внешние раздражители,  поэтому Основатели Фонда друзей балтийской нерпы направили зверька на реабилитацию.

Мы максимально стараемся не вмешиваться в естественный ход событий и внимательно следим за животными и изменением их состояния. Если они не нуждаются в помощи человека, то стараемся лишний раз их не беспокоить. Когда видим, что без помощи животным не обойтись, оперативно реагируем и забираем в центр для лечения и реабилитации.

Вячеслав Алексеев, Фонд друзей балтийской нерпы

Теперь о малыше позаботятся специалисты. Они выяснят, чем болен нерпенок.

Ранее на Piter.tv: посетители "Севкабель Порта" заметили нерпу в Финском заливе.

Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: гребной канал, животные, нерпенок, фонд друзей балтийского нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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