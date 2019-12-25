Деревообработка в Петербурге выросла почти в три раза

Промпроизводство в Петербурге выросло на 6,6%.

Петростат опубликовал данные о промышленном производстве в Петербурге и Ленобласти за январь–июль 2026 года. В Северной столице зафиксирован рост на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ленинградской области, напротив, индекс промпроизводства снизился до 89,3% — это самый низкий показатель примерно за семь лет.

В Петербурге наиболее заметный рост продемонстрировали деревообработка (277,8%), целлюлозно-бумажное производство (153,2%) и выпуск готовых металлических изделий (141,4%). Эти отрасли стали драйверами промышленного подъёма.

В Ленинградской области картина оказалась неоднозначной. Сильный рост показали полиграфия (230,1%), производство резиновых и пластмассовых изделий (166,7%), а также ремонт и монтаж машин (127,6%). Однако ключевые отрасли региона — машиностроение (49,2%), нефтепереработка (61,3%) и производство оборудования (60,9%) — продемонстрировали серьёзное падение, что и привело к общему снижению индекса.

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