Прокурор напомнила о нарушениях Навального на условном сроке

Екатерина Фролова прокомментировала решение Мосгорсуда о наказании Навальному по делу "Ив Роше".

Прокурор Екатерина Фролова напомнила о нарушениях Алексея Навального на условном сроке. По данным чиновницы, учредитель ФБК (Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр иностранных агентов). По словам Фроловой, фигурант расследования неоднократно скрывался от инспекции несмотря на то, что он находился под условным наказанием.

Фролова подчеркнула, что во время нахождения оппозиционера в берлинской клинике "Шарите" навальный не находился под надзором. Однако до этого Алексей Навальный был семь раз замечен в нарушениях. По мнению прокурора, это основание для замены условного срока на реальный. Фролова также считает, что адвокаты фигуранта дела на рассмотрении суда намеренно уходили "от сути обсуждаемого вопроса".

Напомним, что апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Оппозиционер пробудет в заключении на 50 дней меньше, чем должен был изначально. В общей сложности он приговорен к 2,5 годам колонии.

Адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете.

Фото: ТГ/Раньше всех.Ну почти