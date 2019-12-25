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Прокурор Петербурга взял шефство над спецшколой для трудных подростков
Сегодня, 17:14
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smirenny

Прокурор Петербурга взял шефство над спецшколой для трудных подростков

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Речь идет о специальной общеобразовательной школе №2.

В специальной общеобразовательной школе №2 провели профилактическую беседу с участием прокурора Сергея Литвиненко, который взял шефство над учреждением. 

Школьники получают не только основное общее образование, но и комплексную помощь, в том числе психологическую. Детям помогают пройти социальную реабилитацию и адаптироваться в обществе. 

Литвиненко отметил, что его примеру последуют заместители. Кроме того, ребятам в скором времени могут устроить экскурсию по прокуратуре и рассказать, как работают специалисты.

Помимо этого, на лекции прокурор Петербурга рассказал о памятной дате, о ее значении в жизни нашего города, о том, как важно подрастающему поколению беречь историческую память. От коллектива прокуратуры города старшеклассникам подарили новый компьютер и историческую литературу.

Ранее мы писали, что участнице войны вручили медаль "За оборону Ленинграда".

Фото: Piter.TV

Теги: спецшколы, спецшколы для трудных подростков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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