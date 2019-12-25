Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России

Карим Хан планирует совершить новую поездку на Украину.

Прокурор МУС (Международного уголовного суда) заверил журналистов в том, что не занимает ни сторону Киева, ни Москвы при проведении специального расследования событий на Украине. Соответствующей информацией Карим Хан поделился в рамках брифинга со СМИ в Женеве. Чиновник уточнил, что намерен еще раз совершить официальный рабочий визит на территорию Украины.

У меня нет никакой повестки. Я не за Россию и не против России. Я не за Украину и не против Украины. Это вопрос политики. Мы выступаем за закон. Карим Хан, прокурор МУС

Ранее лидер правовой секции постоянного российского представительства при ООН Сергей Леонидченко заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по Украине о том, что МУС является лишь политическим инструментом, а также не имеет ничего общего с реальным правосудием.

Зеленский: на Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций