В Ломоносове возбуждены административные дела против ЖКС 6 и 7

Две компании, по мнению Прокуратуры, нарушали законодательство.

В Петродворцовом районе Прокуратура выявила нарушения, допущенные ЖКС под номерами 6 и 7. В отношении руководства составлены административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным специалистов, проблемы обнаружены в сфере ценообразования за коммунальные услуги. В Ломоносове 9 января проверка показала, что в платежные документы пользователей были включены услуги, которые им не оказывались. Среди них: кодовый замок, радио и антенна, которые не были установлены по решению общего собрания. Однако, деньги за них потребители выплачивали регулярно.Также вопросы вызвала плата за содержание общего имущества, придомовой территории, уборку лестничных клеток, вывоз мусора.

Напомним, что волонтеров привлекут к сохранению культурных памятников Петербурга.

Фото: Piter.tv