Волонтеров привлекут к сохранению культурных памятников Петербурга

Предложение будет рассмотрено в ЗакСе города.

Петербургские парламентарии Денис Четырбок и Анастасия Мельникова предложили обратиться за помощью к волонтерам по вопросам сохранения исторических памятников. По мнению инициаторов законопроекта, добровольцы смогут помогать специалистам в работе над восстановлением культурных объектов. За непрофессионалами будут следить эксперты, имеющим соответствующие лицензии и аттестацию.

По мнению депутатов, существует ряд проблем, с которыми могут справиться специально не обученные люди. К таким мероприятиям относится, например, расчистка прилегающей территории.

Напомним, что на Дальневосточном появится территория здоровья и спорта Дальневосточном появится территория здоровья и спорта.

Фото: Piter.tv