Прокуратура Петербурга требует вернуть жилье психически больной женщине и ее дочери

Петербурженка переписала долю в квартире третьему лицу, эта жилплощадь была продана.

Прокуратура Петербурга борется за права психически больной женщины и ее ребенка, которые лишились прописки и части жилья. Об этом сообщает пресс-служба городского ведомства.

Женщине принадлежала половина квартиры, в которой она проживала с дочерью. Она решила подарить 1/2 своей доли третьему лицу. В дальнейшем эта жилплощадь была продана. Новый владелец квадратных метров выписал петербурженку и ее ребенка из квартиры. Другого жилья у матери и ее дочери нет.

В итоге пострадавшую отправили на лечение в психиатрическую больницу, а девочку поместили в Дом малютки. Вторая часть квартиры принадлежит матери психбольной горожанки. Сейчас она пытается через суд вернуть жилье своим родным, ссылаясь на то, что ее дочь не может отдавать отчет своим действиям. Прокурор города добивается признания сделки недействительной.

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Фото: Piter.TV