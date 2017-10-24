Невский суд признал вину Марии Савченко за растрату в особо крупном размере

В Петербурге осудили участницу преступной группировки Марию Савченко, которую обвиняли в растрате имущества.

В Невском районном суде осудили Марию Савченко. Женщине вменялась растрата в особо крупном размере. Преступление было спланированным и происходило в период с октября 2006 года по декабрь 2008-го.

Сообщается, что петербурженку втянул в преступную организацию знакомый. Двоих фигурантов по данному делу ранее осудили. Следствие выяснило, что банда подготовила план по хищению здания, которое принадлежало “Всероссийскому научно-исследовательскому институту нефтехимических процессов”. Дом располагается по адресу Железнодорожный проспект, 40 А. Мошенники провели незаконную сделку по продаже имущества по заведомо низкой цене в пользу коммерческой организации, которая принадлежала им. Разницу между рыночной стоимостью и реальной злоумышленники поделили на троих.

Отметим, что подсудимая являлась генеральным директором юридической фирмы “Градиент”, поэтому занималась организационно-правовым сопровождением сделки, подделывая документы.

Свою вину подозреваемая признала. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на 3,5 года и испытательный срок на пять лет. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей организации на 87,7 миллионов рублей.