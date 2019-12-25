Прокуратура Петербурга добивается компенсации 300 тысяч рублей для ребенка, пострадавшего в ДТП

Петербургская прокуратура требует компенсации ребенку, пострадавшему в ДТП.

Прокуратура Выборгского района провела проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в октябре 2022 года 45-летний водитель на регулируемом перекрестке улицы Симонова и проспекта Просвещения совершил наезд на мальчика. Ребенок получил телесные повреждения, которые повлекли за собой вред здоровью средней степени тяжести.

Виновник ДТП привлечен к административной ответственности по статье о нарушении ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Прокурор Выборгского района обратился в суд с требованием о взыскании с водителя автомобиля компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении петербуржца, пытавшегося задушить сотрудника ДПС.

Фото: Piter.TV

