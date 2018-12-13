Прокуратура Петербурга нашла нарушения в пансионате для пожилых "Невский берег"

Там живут пенсионеры и инвалиды, включая страдающих деменцией.

Прокуратура Колпинского района Петербурга нашла нарушения в пансионате для пожилых людей "Невский берег", принадлежащего компании ООО "Аквамарин". Там проживают пенсионеры и инвалиды, включая страдающих деменцией людей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во время проверки специалисты нашли нарушения в оказании социальных услуг, качестве питания, обслуживании, требованиях к санитарной и противопожарной безопасности. Руководство пансионата долгое время игнорировало проблемы.

В прокуратуре отметили, что с такими нарушениями учреждение не может безопасно работать. Материалы проверки направили в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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