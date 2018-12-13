Прокуратура просит изменить приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура обжаловала судебный приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на адвоката Мамаева Игорь Бушманов.

Сторона обвинения просит вернуть в обвинительный приговор признак "по предварительному сговору". Меру пресечения для футболистов прокуратору просит оставить без изменения.

Напомним, что всем участникам нашумевшего скандала с участием футболистов Пресненский районный суд назначил реальные тюремные сроки. Фигурантов расследования обвинили в хулиганстве и побоях. Они избили в центре Москвы чиновника из Минпромторга Дениса Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя Виталия Соловчука, работающего на телевизионный канал.

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