Прокуратура потребовала заблокировать сайт с адресами доступных для посещения петербургских крыш

Ресурс служил для обмена опыта и объединения в сообщества людей, увлекающихся руфингом. Доступ к нему имели все, в том числе несовершеннолетние.

Суд Петербурга принял решение о блокировке сайта с информацией об открытых чердаках, крышах жилых домов и заброшенных объектах, которыми интересовались руферы, а также любители экстремальных экскурсий. Соответствующий иск подала прокуратура Адмиралтейского района, сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Доступ к ресурсу попросили закрыть "в целях защиты законных интересов государства и общества". Прокурорам удалось установить, что сайт служил для обмена опыта и объединения в сообщества людей, увлекающихся руфингом. Доступ к нему имели все, в том числе несовершеннолетние.

Решение суда подлежит направить для исполнения в органы Роскомнадзора. Районная прокуратура будет следить за тем, чтобы сайт не возник на просторах Сети снова.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская организация заплатит 100 тыс. рублей штрафа за пропаганду закиси азота.

Фото: Piter.TV