Петербургская организация заплатит 100 тыс. рублей штрафа за пропаганду закиси азота

Так как газ внесён в список одурманивающих веществ, законодательством не предусмотрено его свободное обращение на потребительском рынке.

Невский районный суд привлёк петербургскую организацию к административной ответственности за пропаганду закиси азота. За правонарушение компания заплатит 100 тыс. рублей. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Как установило правосудие, не позднее 4 марта 2023 в сети Интернет был создан информационный ресурс, на котором в свободном доступе предлагалось приобретение закиси азота. При приёме заказа оператор не уточнял возраст покупателя. Так как газ внесён в список одурманивающих веществ, законодательством не предусмотрено его свободное обращение на потребительском рынке. Продавец своими действиями создаёт реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также потенциально формирует легкомысленное отношение к собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих у граждан, не достигших совершеннолетия.

Представитель организации не явился на составление протокола, несмотря на извещение.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка через суд добилась компенсации после нападения на ее собаку.

Фото: Piter.TV