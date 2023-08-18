Прокуратура Петербурга борется с незаконной перевозкой отходов

Прокуратура поймала с поличным водителей самосвалов, груженных отходами. Транспорт был отправлен на штрафстоянку.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на земельном участке в Горелово были выявлены грузовые автомобили с отходами. В транспортных средствах в сторону дачных участков незаконно перевозили твердые бытовые отходы и грунт. Часть грунтовых отходов водители успели сгрузить до того, как были пойманы с поличным работниками прокуратуры района.

Грузовые автомобили направлены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверила исполнение водного законодательства в акваториях рек.

Фото: прокуратура Петербурга