Прокуратура Петербурга борется с незаконной перевозкой отходов

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, на земельном участке в Горелово были выявлены грузовые автомобили с отходами. В транспортных средствах в сторону дачных участков незаконно перевозили твердые бытовые отходы и грунт. Часть грунтовых отходов водители успели сгрузить до того, как были пойманы с поличным работниками прокуратуры района.
Грузовые автомобили направлены на штрафстоянку.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверила исполнение водного законодательства в акваториях рек.
Фото: прокуратура Петербурга
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