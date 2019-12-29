Прокуратура Кировского района предъявила исковое заявление ООО "ОтельСервис".

В понедельник, 2 марта, прокуратура обязала закрыть отель на Двинской улице. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как оказалось, находчивые бизнесмены устроили гостиницу прямо в жилом доме. Проверка, которую провел надзорный орган, показала, что в жилых квартирах компания незаконно осуществляет предпринимательскую деятельность.

В итоге ведомство предъявила исковое заявление ООО "ОтельСервис". Дело рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура помогла пожилым супругам добиться специальной выплаты к юбилею совместной жизни.

Фото:pixabay